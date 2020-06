Oficialismo critica ineficaz respuesta del Gobierno ante problemas norcoreanos

Photo : YONHAP News

El partido en el poder, The Minjoo, ha criticado la incapacidad del Gobierno para afrontar los problemas norcoreanos.El oficialismo convocó el jueves 18 una reunión con la ministra de Exteriores, Kang Kyung Wha, con el ministro de Defensa, Jeong Kyeong Doo, y con el viceministro de Reunificación, Suh Ho, para discutir sobre la actual situación de la península coreana.El representante parlamentario de la formación, Kim Tae Nyeon, no dudó en mostrar su decepción y criticó a los ministerios relacionados por no ser capaces de resolver un problema tan simple como el envío de folletos de desertores norcoreanos hacia el Norte, hecho que ha provocado una fuerte reacción en el régimen norcoreano.También consideró necesario revisar si el Gobierno respaldó debidamente el compromiso del presidente Moon Jae In con la paz y la prosperidad de la península coreana, al tiempo de demandar soluciones creativas, persistencia y esfuerzo para implementar los acuerdos entre las dos Coreas, al margen de posibles escollos.En tanto, Ahn Gyu Baek, ex presidente del comité de Defensa parlamentario, en una reunión posterior a puerta cerrada, arremetió contra el grupo de trabajo Seúl-Washington sobre Corea del Norte, alegando que ha puesto freno a los proyectos intercoreanos, pese a ser tolerados por el Consejo de Seguridad de la ONU. La canciller surcoreana dijo estar al tanto de esos problemas, pero recordó que ese grupo de trabajo también tiene aspectos positivos.