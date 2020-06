La Asamblea Nacional no logra configurar la cámara

Photo : YONHAP News

Pese a haber transcurrido dos semanas del comienzo de la 21ª legislatura de la Asamblea Nacional, aún no han designado a los líderes de los comités parlamentarios, al mantenerse las discrepancias entre el oficialismo y la oposición.El presidente de la Asamblea Nacional, Park Byeong Seug, fijó el 19 de junio como fecha límite para finalizar la configuración de la cámara , pero los partidos políticos no han llegado a un acuerdo.Si bien hay prevista una sesión plenaria para el viernes por la tarde, las perspectivas sobre un acuerdo resultan sombrías, pues por el momento solo han designado líderes de seis comités parlamentarios, sobre un total de 18.El partido oficialista The Minjoo presionó a la oposición a cooperar para configurar la cámara, aludiendo a las tareas urgentes por debatir, como el nuevo presupuesto complementario y el problema norcoreano.No obstante, el partido conservador Unidad Futura se muestra reacio a cooperar, tras criticar al oficialismo por designar unilateralmente a los titulares de seis comités permanentes.