Seúl valora relajar criterios de hospitalización por Covid-19

Photo : YONHAP News

Mientras continúan surgiendo infecciones grupales en la zona capitalina y Daejeon, hasta las 0 horas del domingo 21, Corea del Sur reportó un total de 48 casos más de coronavirus, ocho de los cuales son "importados".El día anterior, la cifra de nuevos contagios diarios volvió a superar los 50. En concreto, el país registró 67 nuevos casos de coronavirus hasta las 0 horas del sábado 20, siendo el mayor volumen en 23 días, desde el 28 de mayo cuando reportó 79 infecciones diarias.El porcentaje de casos con rutas de contagio desconocidas superó el 10% las últimas dos semanas, mientras llegaron brotes en nueve de 17 ciudades y provincias de todo el país.En este contexto, el Gobierno decidió reforzar las medidas de cuarentena sobre aquellos que llegan de Pakistán y Bangladesh, países con un notable aumento de casos. También limitará la emisión de visado a ciudadanos de esas naciones, además de suspender los vuelos no regulares y prohibir la entrada de personas de esos países, si no disponen de lugar para autoaislamiento.Además, las autoridades de cuarentena planean relajar los criterios sobre hospitalización de infectados para garantizar que aquellos en estado grave puedan ser tratados sin problemas. Así, podrían no hospitalizar a aquellos con síntomas leves y rebajar los criterios para dar de alta a lo positivos en test PCR (reacción en cadena de polimerasa), con poco potencial de contagio.