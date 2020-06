Photo : KBS News

Han revelado parte de los contenidos del libro de memorias del ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, de cara a su lanzamiento del 23 de junio.Su nuevo libro, "La habitación donde sucedió: memorias de la Casa Blanca", incluye relatos sobre las decisiones de política exterior del presidente Donald Trump, incluido el diálogo nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte.En cuanto al colapso de la Cumbre de Hanói en 2019, Bolton afirma en su libro que Trump pidió al líder norcoreano Kim Jong Un medidas adicionales, además del desmantelar el centro nuclear en Yongbyon, insinuando un posible alivio parcial de las sanciones sobre el régimen. Sin embargo, el mandatario norteño rechazó esa propuesta y trató de convencer a su homólogo estadounidense de la importancia de esa instalación, afirmando que el acuerdo sobre la demolición de Yongbyon sería portada en los medios de comunicación estadounidenses.Según Bolton, en el acuerdo Trump también exigió a Kim incluir la eliminacion de misiles balísticos intercontinentales, pero el líder norteño insistió en un acuerdo por fases, expresando su descontento pues ningún mecanismo garantizaba la seguridad de su régimen. Bolton recuerda que Kim estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con Washington. Según él, afirmó que no tenía intención alguna de afectar a la carrera política de Trump, cuando el presidente estadounidense alegó que los resultados de las negociaciones con Pyongyang influirían grandemente en su reelección presidencial. Si bien la cumbre terminó sin acuerdo, según Bolton, Kim sintió que Trump estaba de su lado.En tanto, el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca asegura que Trump ordenó a los funcionarios aprovechar las provocaciones nucleares del Norte para ganar ventaja en las negociaciones con Corea del Sur sobre reparto de gastos de defensa. Tras lanzar Pyongyang un misil balístico, Trump afirmó que era buen momento para exigir más dinero a Seúl, al tiempo de usar la posible retirada de tropas estadounidenses de territorio surcoreano como palanca para aumentar la aportación en Defensa de Corea del Sur.