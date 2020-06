El Gobierno ayudará a las agencias de k-pop a reanudar los conciertos

Photo : KBS News

Diversas agencias de entretenimiento del país han solicitado al Gobierno establecer pautas para reanudar los conciertos presenciales, así como apoyo para organizar conciertos online, ante las dificultades que encaran por la pandemia del COVID-19.Durante una reunión gubernamental con ocho de las principales agencias de k-pop, incluidas SM Entertainment y Big Hit Entertainment, para conocer las dificultades de la industria - severamente afectada por la crisis sanitaria- el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo se comprometió a no escatimar apoyos al sector, para ayudarle a adaptarse a los cambios generados por el coronavirus, mediante el uso de tecnologías punta como 5G, inteligencia artificial y realidad virtual.También estudiarán estrategias para obtener presupuesto destinado a infraestructuras, para que las pequeñas y medianas agencias de K-pop, con menos recursos financieros, puedan realizar conciertos en línea.El ministro de Cultura, Park Yang Woo, citó como ejemplos a seguir "Beyond Live" y "Bangbang Con The Live", dos conciertos online recientemente organizados por artistas de SM Entertainment y por el grupo BTS, de Big Hit Entertainment, respectivamente.Un alto funcionario de la cartera también reveló que el Gobierno planea autorizar la celebración de conciertos en cuatro importantes ciudades turísticas a partir del segundo semestre, decisión que adoptarán tras consultar con las autoridades sanitarias y en base a la evolución de contagios de coronavirus.