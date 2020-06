Memorias del exasesor de Seguridad de Trump generan controversia

Photo : YONHAP News

Ante la inminente publicación de un libro de memorias de John Bolton, el exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, KBS ha podido conocer de antemano su contenido, que desde ya genera gran controversia, al incluir revelaciones inéditas sobre el presidente estadounidense Donald Trump.En particular, destaca la parte donde habla de la fracasada Cumbre de Hanói entre Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong Un en febrero de 2019, concretamente cuando el líder estadounidense pregunta a su contraparte si no tiene nada más que ofrecer que el desmantelamiento del centro nuclear de Yongbyon.Bolton describe en su libro que Trump sugirió relajar parcialmente las sanciones contra el régimen de Pyongyang, sin embargo Kim Jong Un no aceptó, al tiempo de presentar un largo argumento sobre el valor y la importancia de las instalaciones de Yongbyon. Agrega que entonces el presidente estadunidense consultó si sería posible incluir también los misiles balísticos intercontinentales, pero el propio Bolton insistió en que debían abarcar no solo los equipos nucleares, sino también las armas bioquímicas.Según el libro, Kim Jong Un se mostró insatisfecho y pidió una negociación por fases, cuestionando la falta de mecanismos legales para garantizar la seguridad de su régimen.Bolton declara en sus memorias que el líder norcoreano aprovechó inteligentemente los cambios de ánimo de Trump, pero afirma que si la Cumbre de Hanói hubiera tenido éxito, hubiera sido una calamidad para Estados Unidos. Confiesa que deseaba que fracasara, y cuando eso ocurrió, se sintió aliviado.Asimismo, expresa un claro descontento hacia el Gobierno surcoreano, sobre todo ante el presidente Moon Jae In, que trata de fomentar el diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos. Hasta alega que Moon, que apoya la propuesta norcoreana de "desnuclearización por fases", debe ser excluido de las negociaciones entre Pyongyang y Washington.