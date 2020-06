Unidad Futura renuncia a dirigir comités parlamentarios permanentes

Photo : YONHAP News

El líder parlamentario del principal opositor Unidad Futura, Joo Ho Young, anticipó en una entrevista a KBS el domingo 21 su regreso a la Asamblea Nacional, tras boicotear las sesiones para configurar la cámara como protesta contra el oficialista The Minjoo, que procedió unilateralmente a elegir los jefes de seis comités permanentes.En concreto, Joo afirmó que probablemente retomará sus actividades legislativas esta semana, pero declaró que su partido renuncia a liderar cualquier comité permanente del Parlamento.Su declaración sintoniza con el comentario del presidente interino de Unidad Futura, Kim Jong In, al recalcar que si el oficialismo se empecina en dirigir todos los comités permanentes, aprovechando con actitud tirana la mayoría que ostenta en el hemiciclo, es mejor dejarles y mantener la cabeza alta frente a ellos.El partido en el poder The Minjoo, por su lado, especula que el líder parlamentario de Unidad Futura podría tener intenciones ocultas y que su renuncia a los comités permanentes podría ser una carta para presionar al oficialismo. Así, propuso reanudar las negociaciones para configurar la cámara legislativa.