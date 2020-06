KBS WORLD Radio estrena portal sobre la península coreana

Photo : KBS WORLD Radio

KBS WORLD Radio ha creado un portal de contenidos sobre la Península Coreana, un sitio de web con información sobre las relaciones intercoreanas y otros datos relacionados en once idiomas, para conmemorar el 70º aniversario del estallido de la Guerra de Corea.El portal se llama 'Korean Peninsula A to Z' (Todo sobre las dos Coreas, en español) y está disponible desde el lunes 22 de junio a través de la página web de la emisora: world.kbs.co.krSu contenido abarca la historia de la Guerra de Corea y una cronología de las relaciones intercoreanas, así como datos estadísticos y noticias actualizadas sobre el acontecer de la península coreana. Toda la información está disponible en once idiomas: inglés, japonés, chino, francés, español, alemán, vietnamita, indonesio, ruso, árabe y coreano.