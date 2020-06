Bolton afirma Trump no quería intervenir en las fricciones Seúl-Tokio

Photo : YONHAP News

Mientras las memorias del exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, siguen creando ruido mediático, se ha dado a conocer que -según su libro- el presidente estadounidense Donald Trump expresó a su homólogo surcoreano Moon Jae In, que no deseaba intervenir en las fricciones entre Seúl y Tokio.Bolton recuerda que en julio de 2019 visitó sucesivamente Corea del Sur y Japón, mientras aumentaba el conflicto entre ambas naciones, pero Trump ya había expresado su voluntad de no intervenir.Así, el testimonio del exasesor de la Casa Blanca refuta lo divulgado entonces, cuando justo un día antes del viaje de Bolton, el presidente estadounidense declaró públicamente que si Seúl y Tokio se lo pedían, estaría dispuesto a asumir un rol de mediador.No obstante, el libro no define en qué contexto Trump dijo a Moon Jae In que no quería inmiscuirse en los asuntos de Seúl y Tokio.