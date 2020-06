Washington sigue preocupado por la actividad nuclear norcoreana

Photo : KBS News

Washington sigue preocupado por la actividad nuclear de Corea del Norte y mantendrá las sanciones hasta lograr la desnuclearización. También estima que dicho país podría tener instalaciones nucleares no confirmadas y hasta crear un nuevo centro de ensayos atómicos.El Departamento de Estado estadounidense, en su más reciente informe sobre acuerdos de desarme y no proliferación armamentística, muestra gran preocupación por los programas nucleares y balísticos de Corea del Norte. En este contexto, alude a los datos presentados por la Agencia Internacional de Energía Atómica en agosto de 2019, que detectaron movimientos de vehículos y actividad en el sistema de refrigeración en la fábrica de barras de combustible nuclear, así como rastros de uso en la planta de enriquecimiento de uranio.En base a los datos de la AIEA, Washington estima que Corea del Norte mantuvo en uso el reactor atómico de cinco megavatios en Yongbyon para producir plutonio hasta agosto de 2018, y mantuvo actividades de extracción en las minas de uranio de Pyongsan.El Departamento de Estado afirma que Corea del Norte podría tener instalaciones nucleares no reveladas, y no descarta la creación de otro centro para ensayos nucleares, o incluso restablecer el centro de Pungye-ri, clausurado en mayo de 2019, a su condición previa al cierre.