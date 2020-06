Elección de líderes de comités parlamentarios aumenta tensión política

Photo : YONHAP News

La tensión entre oficialismo y oposición por configuración de la cámara continúa, dificultando la normalización de la Asamblea Nacional.Joo Ho Young, representante parlamentario de Unidad Futura, el principal opositor, amenazó con no presentar el listado de integrantes de comités parlamentarios para la vigésimo primera legislatura, en caso de no ubicar uno de sus diputados al frente del Comité Legislativo y Judicial.No obstante, aclaró que ese requisito no busca poner trabas a la gestión gubernamental, pues su partido ya ha revisado la propuesta del nuevo presupuesto complementario.En tanto, el partido oficialista The Minjoo criticó que Unidad Futura no ha presentado el listado, como prometió, y advirtió de fuertes medidas contra la formación conservadora, recordando que su paciencia ha llegado al límite.A tal efecto, solicitó al presidente de la Asamblea Nacional, Park Byeong Seug, convocar un pleno el viernes 26 para elegir a los representantes de los 12 comités que siguen vacantes, al no poder demorar la configuración de la cámara por las tareas urgentes, como el debate sobre el tercer presupuesto complementario, para apoyar los 5 millones de ciudadanos que atraviesan una situación vulnerable.