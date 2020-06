Photo : YONHAP News

El jueves 25 de junio en el Aeropuerto de Seúl, a las afueras de la capital, tuvo lugar una ceremonia con motivo del 70º aniversario del estallido de la Guerra de Corea, a la que asistió el presidente de la Nación, Moon Jae In.Es la primera vez que el mandatario acude a ese acto, organizado por la repatriación desde Estados Unidos de los restos de 147 soldados surcoreanos caídos en combate.Bajo el título de "Saludo a los héroes", el evento contó con la presencia de unos 300 invitados, entre condecorados de guerra, familiares de soldados caídos y autoridades.El presidente Moon Jae In declaró que el país no olvida el sacrificio de aquellos que dieron su vida por defender la paz, ni tampoco la solidaridad mostrada por las naciones que enviaron tropas de apoyo a Corea. Resaltó que, pese a haber tenido lugar hace siete décadas, por ahora no es posible conmemorar plenamente el aniversario de ese conflicto bélico, ante la situación actual de la península coreana.El mandatario enfatizó que el deseo de todos es que no haya más guerras, y que Corea del Sur se esforzará por hallar un camino de convivencia armoniosa con el Norte. Destacó que no busca forzar a Pyongyang a adoptar un sistema que no desea, y que antes de hablar de reunificación, las dos Coreas deben convertirse en buenos vecinos.En cuanto a las excavaciones en marcha para hallar restos de soldados caídos en combate, Moon destacó que esa labor comenzó en 1990 y debe continuar, tanto por su carácter humanitario, como al ser fruto de la cooperación intercoreana, y también de Corea del Norte con Estados Unidos.Durante el acto se emitieron vídeo-mensajes de líderes de terceros países que participaron en la Guerra de Corea como parte de las fuerzas aliadas, incluido el del presidente estadounidense, Donald Trump.