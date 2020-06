Presidencia se compromete a garantizar la seguridad del régimen norcoreano

Photo : YONHAP News

Durante un discurso ofrecido el 25 de junio, con motivo de la 70º aniversario del comienzo de la Guerra de Corea, el presidente de la nación Moon Jae In, recalcó que no tolerará actos que comprometan la seguridad ni la vida del pueblo surcoreano, aunque seguirá buscando el camino de la paz y la coexistencia entre Sur y Norte, y apostando por la cooperación intercoreana.En particular, destacaron sus palabras sobre reunificación, pues mencionó abiertamente que no forzará a Pyongyang a adoptar otro régimen, y que priorizará los avances en las relaciones intercoreanas sobre la reunificación política de Seúl y Pyongyang.Según los expertos, Moon intentó evitar toda alusión a una posible "reunificación por absorción", pues al aumentar recientemente la tensión en la península coreana, optó por calmar primero esa inquietud, para luego invitar al régimen a volver a la mesa de negociaciones.Así, Moon instó a Corea del Norte a esforzarse al máximo en poner punto y final a la larga y triste Guerra de Corea.