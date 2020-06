Expertos recomiendan a la Fiscalía a dejar de investigar a Lee Jae Yong

Photo : YONHAP News

Un panel de expertos externos ha aconsejado a la Fiscalía frenar las investigaciones sobre presunto fraude corporativo y no acusar al líder de facto del Grupo Samsung, Lee Jae Yong, sobre la fusión de dos filiales clave en 2015.En una sesión de debate celebrada el día 25, 10 de los 13 miembros del comité votaron a favor de Lee, alegando que era difícil corroborar algunas de las demandas de la fiscalía en su contra, incluyendo el posible incumplimiento de la ley del mercado de capitales. El panel fue creado para detectar un posible abuso de poder de la Fiscalía y lo integran expertos del sector judicial, medios y grupos civiles.Algunos de sus integrantes dijeron que no solo habían considerado las sospechas contra Lee, sino también el impacto de su acusación en la economía nacional.Las opiniones del comité no son vinculantes para la Fiscalía, que podrá proceder con sus investigaciones sobre el heredero de Samsung si así lo considera. Sin embargo, ignorar la decisión del panel podría ser una carga, pues ese mecanismo fue adoptado por la propia Fiscalía para dar legitimidad a sus investigaciones. Además, hasta la fecha, los fiscales han aceptado las recomendaciones en oportunidades previas.