La clase política no logra configurar la cámara legislativa

Photo : YONHAP News

Finalmente fracasaron las negociaciones para configuración la cámara para la 21ª Legislatura de la Asamblea Nacional, al concluir en apenas treinta minutos el encuentro organizado a tal efecto el lunes 29 de junio.Antes de empezar la reunión, el oficialismo y la oposición acercaron sus posturas para dejar la presidencia del Comité Legislativo y Judicial al partido en el poder The Minjoo y celebrar las investigaciones parlamentarias y audiencias públicas que viene pidiendo Unidad Futura, sin embargo ambos partidos no llegaron a un consenso.El jefe parlamentario oficialista, Kim Tae Nyun, declaró en la rueda de prensa que dio por terminada la reunión pues Unidad Futura rechazó el acuerdo tentativo al que habían llegado, dejando sobre esa formación la responsabilidad de paralizar el Parlamento y empeorar las dificultades por las que atraviesa la población. Anticipó, en esta línea, que aún sin Unidad Futura procederá a designar los líderes de los comités parlamentarios permanentes, en colaboración con otros partidos.Por su parte, el representante de Unidad Futura en el hemiciclo, Joo Ho Young, expresó que mientras The Minjoo insista en dirigir el Comité Legislativo y Judicial, ejercer la presidencia de los demás comités permanentes no tendrá sentido, pues será como hacer un papel secundario junto al protagonista.