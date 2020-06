El Gobierno anuncia reformas legales para el segundo semestre

Photo : YONHAP News

El Gobierno mantendrá hasta fin de año los impuestos sobre el consumo especial en nivel bajo, eliminando el límite de descuento que era de un millón de wones, aunque el margen de recorte disminuirá del 70% al 30%. Así, por ejemplo, si un particular compra un coche de alta gama de más de 67 millones de wones, pagará menos impuestos que con el anterior sistema.Además, aumentará los préstamos para manutención a trabajadores con bajos ingresos o subordinados, de los actuales 20 millones hasta 30 millones de wones, reforzará las sanciones contra estafas telefónicas, e incluirá a los profesionales y trabajadores del sector artístico-cultural en el seguro de desempleo, desde el 1 de octubre.También modificará algunas leyes inmobiliarias para proteger más a los inquilinos, como la referida al preaviso que el arrendador debe dar al arrendatario para no renovar automáticamente el contrato de alquiler. Según las nuevas normas, dicho preaviso debe ser notificado con un mínimo de dos meses de antelación sobre la fecha de vencimiento del contrato. En caso de no respetar ese plazo, el alquiler se renovará automáticamente y el inquilino podrá seguir usando el inmueble en cuestión.En tanto, aumentarán las sanciones sobre posesión o uso de contenido sexual de menores, condenando no solo su venta y distribución a penas mínimas de cinco y tres años de prisión, respectivamente, sino también la posesión de esos materiales con mínimos de un año de cárcel.