The Minjoo asume todos los comités parlamentarios

Photo : YONHAP News

El partido The Minjoo ocupará la presidencia de los 17 comités parlamentarios, tras completar la configuración de la cámara para la 21ª Legislatura de la Asamblea Nacional, siendo la primera vez en 35 años que un solo partido controla todos los comités del Parlamento desde 1985, rompiendo el esquema de liderar dichos comités en base al número de escaños parlamentarios.Durante la sesión plenaria celebrada en la tarde del día 29, The Minjoo, el partido oficialista y mayoritario, votó a los nominados para 11 comités vacantes, a excepción del jefe del Comité de Inteligencia, cuya nominación requiere el visto bueno de los vicepresidentes parlamentarios de cada partido.Un total de 12 comités permanecían sin líder, después de que el partido The Minjoo asignara unilateralmente seis presidentes de comité a principios de mes. No obstante, el principal opositor, Unidad Futura, no participó en la votación.El partido gobernamente The Minjoo y el opositor Unidad Futura no lograron acortar diferencias al respecto, principalmente en lo tocante a los líderes del Comité Legislativo y Judicial y del Comité Especial de Presupuesto y Cuentas.En las pasadas elecciones generales de abril el partido oficialista aseguró una gran mayoría, tras lograr 176 de los 300 escaños parlamentarios.