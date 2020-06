Presidencia critica a Japón por rechazar participación de Corea del Sur en G7

Photo : KBS News

El 4 de julio se cumple un año desde que Japón impuso varias restricciones comerciales a Corea de Sur.Durante una reunión con los asesores presidenciales el día 29, el presidente Moon Jae In expresó que la medida de Tokio ha servido como oportunidad para Seúl, al abrir nuevas vías hacia una economía más sólida.En concreto, enfatizó la decisiva colaboración entre el sector público y privado, y llamó a renovar el compromiso de convertir a Corea del Sur en una fábrica mundial de alta tecnología.Asimismo, Presidencia criticó duramente a Japón por rechazar la participación de Seúl en la cumbre del G7.Un alto funcionario de la Casa Azul resaltó que Tokio no reflexiona sobre los daños y perjuicios que causa a los países vecinos, pero recordó que la comunidad internacional es consciente de esos daños, y dijo confiar en que las peticiones de Japón no impidan a Corea del Sur participar en la cumbre del G7.