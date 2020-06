Reunificación revocará licencia a ONGs que lanzaron folletos anti-Pyongyang

Photo : KBS News

El Ministerio de Reunificación ha iniciado los procedimientos para cancelar la licencia operativa a las ONGs que lanzaron arroz y folletos anti-Pyongyang hacia Corea del Norte.El representante de Keunsem, Park Jeong Oh, compareció el día 29 ante la audiencia de Reunificación para explicar su postura sobre el lanzamiento de materiales hacia Corea del Norte.El ministerio procederá a revocar su licencia al considerar que el envío de arroz desde la frontera hacia Corea del Norte no se adapta al propósito fundacional de brindar educación a desertores norcoreanos para adaptarse en la sociedad surcoreana.Al respecto, Keunsem explicó que el envío de arroz a los norcoreanos coincide con su objetivo de fomentar los derechos humanos universales, y alegó que las críticas norcoreanas no apuntan al envío de arroz desde el Sur hacia el Norte.En tanto, la entidad ha anticipado que demandará a Reunificación si revoca su licencia.