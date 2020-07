Proyectos de ley antagonistas reabren debate sobre pena de muerte

Photo : YONHAP News

Mediante varios reportajes KBS ha dado a conocer que los partidos políticos preparan dos proyectos de ley contradictorios sobre la pena de muerte: uno lo impulsa el diputado independiente Hong Joon Pyo, enfatizando la ejecución de criminales graves, y otro es del partido oficialista The Minjoo, que sugiere sustituir la pena de muerte por cadena perpetua.Actualmente Corea del Sur mantiene la pena de muerte, pese a que desde el 30 de diciembre de 1997, hace 23 años, no ha habido ejecuciones en el país. Mientras 60 reclusos están condenados a pena de muerte, el debate permanece estancado desde que el Gobierno expresara en 2019 que podría suprimir la pena máxima, siempre considerando la opinión pública y la percepción de los ciudadanos.En este marco llega la propuesta de Hong Joon Pyo, que busca priorizar las sentencias a muerte contra criminales graves. No obstante, al incluir delitos como homicidio, parricidio, violencia sexual o crímenes contra menores, dicha ley se aplicaría a todos los condenados a muerte.En el otro extremo está el proyecto de ley del legislador Lee Sang Min, del oficialista The Minjoo, que propone conmutar la pena muerte por cadena perpetua sin fianza.Hasta la fecha, se han presentado propuestas para abolir la pena máxima en el Parlamento en hasta ocho ocasiones, pero ante la actitud pasiva y demasiado consevadora de la cámara al respecto, todas fueron retiradas sin debatir.