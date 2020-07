Moon Jae In enfatiza la importancia del consumo interno

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha destacado la importancia de impulsar el consumo interno para contrarrestar el impacto económico del COVID-19.Durante un evento de la campaña nacional para promover la venta de productos locales, celebrado en el Parque Olímpico en Seúl, Moon afirmó que el consumo interno es uno de los dos principales pilares que sustentan la economía surcoreana, junto con las exportaciones.Explicó que la situación de ambos pilares no es buena, aunque que las caídas de las exportaciones es cada vez menos dramática, generando expectativas de posibles mejoras en la segunda mitad del año.También destacó que aunque las exportaciones tienen un límite de recuperación por la pandemia, la mejora del consumo interno depende directamente del esfuerzo de la nación, resaltando que si antes ahorrar era un acto de patriotismo, hoy día lo es consumir.Así, describió las iniciativas de su Gobierno para impulsar la demanda interna como un relevo, indicando que el primer movimiento fue el subsidio universal de urgencia, y el segundo la campaña de descuentos minoristas actualmente en curso ,mientras que el tercero será el nuevo presupuesto complementario propuesto por el Gobierno.También resaltó que el éxito en la cuarentena, pese a no haber cerrado las fronteras, fue crítico para que Corea se convirtiera en uno de los países menos afectados económicamente por la pandemia del COVID-19.