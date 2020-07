Asesor presidencial augura problemas por COVID-19 en Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Sobre la convocatoria del Politburó del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte el día 2, un asesor presidencial estima que podría deberse a que Pyongyang sufre graves problemas por COVID-19.Este fue el análisis de Moon Chung In, asesor especial del presidente surcoreano en temas de Reunificación, Asuntos Exteriores y Seguridad Nacional, durante una entrevista con CBS Radio el viernes 3.Al respecto, urgió a impulsar la cooperación intercoreana, y un rol proactivo de gobiernos regionales y entidades civiles, máxime ahora que los canales de diálogo entre Seúl y Pyongyang permanecen bloqueados.En cuanto a la organización de una próxima cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte, comentó que no es del todo imposible, considerando las activas medidas adoptadas por el Departamento de Estado de Washington al respecto.También aludió a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, expresando que el posible triunfo del ex vicepresidente Joe Biden podría perjudicar las relaciones entre Washington y Pyongyang.