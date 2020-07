Gobierno renueva los cargos sobre política norcoreana

Photo : YONHAP News

El presidente de la nación, Moon Jae In, renovó el viernes 3 a los funcionarios a cargo de la política norcoreana.Así, el actual director del Servicio Nacional de Inteligencia, Suh Hoon, será el nuevo titular de la Oficina de Seguridad Nacional presidencial, mientras que como director del Servicio Nacional de Inteligencia fue designado Park Jie Won, político con una larga trayectoria y ex legislador del ala oficial.También nombró a Lee In Young, ex líder parlamentario y actual diputado del oficialista The Minjoo como nuevo ministro de Reunifcación.En tanto Lim Jong Seok, previamente a cargo de la Secretaría presidencial, y Chung Eui Yong, actual director de Oficina de Seguridad Nacional, fueron designados como asesores especiales del presidente en materia de diplomacia y seguridad, respectivamente.