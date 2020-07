Corea del Norte rechaza una nueva cumbre con Estados Unidos

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha anunciado que no habrá cumbre con Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales de noviembre en Washington.La primera vice ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, emitió el sábado 4 un comunicado confirmando que no siente la necesidad de sentarse con funcionarios estadounidenses, al tiempo de mostrarse reacia ante una posible cumbre entre el líder norcoreano, Kim Jong Un, y el presidente estadounidense, Donald Trump.Choe alegó que Estados Unidos considera el diálogo con el país norteño solo como una herramienta para lidiar con su crisis política interna, y subrayó que el Norte no hará ajustes en la política sobre Washington para favorecer la agenda política interna de otro país.La diplomática norcoreana añadió que Pyongyang ya tiene estrategias concretas para hacer frente a las amenazas a largo plazo de Estados Unidos contra su régimen, y también criticó al presidente surcoreano, Moon Jae In, alegando que sus recientes intentos de asumir de nuevo el papel de mediador entre Pyongyang y Washington son "prematuros".