Biegun se reunirá esta semana en Seúl con altos cargos surcoreanos

Photo : YONHAP News

Stephen Biegun, subsecretario de Estado y representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte, visitará esta semana Seúl para reunirse con altos funcionarios surcoreanos.La agencia de noticias Reuters divulgó el día 3 que Biegun llegará a Seúl el martes 7, donde permanecerá tres días, y se reunirá con su contraparte surcoreano, Lee Do Hoon, representante especial para asuntos de paz y seguridad de la península coreana, y con otras autoridades del Ministerio de Exteriores en Seúl y de la oficina presidencial.La visita de Biegun a Seúl llega en medio del estancamiento de negociaciones nucleares entre Pyongyang y Washington, y de un bloqueo en las relaciones intercoreanas. Mientras muchos analistas prevén que el problema nuclear norcoreano quedará en el segundo plano para el presidente estadounidense Donald Trump al aproximarse las elecciones presidenciales de noviembre, el viaje del funcionario estadounidense podría suponer un punto de inflexión sobre el futuro del diálogo nuclear.Previamente, Biegun afirmó el 29 de junio que si bien no es probable concretar una nueva cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos antes de noviembre, aún queda tiempo para lograr avances con Pyongyang.Algunos expertos estiman que durante su viaje a Corea del Sur, Biegun podría intentar contactar con el país norteño en la aldea de la tregua de Panmunjeom. En su visita a Seúl en diciembre de 2019 Biegun propuso una reunión con el Norte, pero el encuentro no se concretó.