La Asamblea Nacional normaliza la actividad

Photo : KBS News

Tras semanas de disputas entre oficialismo y oposición en torno a la configuración de la cámara para la vigésimo primera legislatura, la Asamblea Nacional volverá a la normalidad al regresar el principal partido opositor.Joo Ho Young, líder parlamentario de la formación conservadora, Unidad Futura, anunció el día 5 su decisión de interrumpir el boicot parlamentario y retomar las reuniones de la Asamblea Nacional a partir del lunes 6.El partido opositor planea presentar el lunes ante el presidente de la Asamblea Nacional, Park Byeong Seug, el plan de redistribución de sus legisladores en los comités permanentes del parlamento, que previamente fueron asignados de manera unilateral por Park.Joo también afirmó que impulsará las interpelaciones parlamentarias contra los designados a jefe de Inteligencia Nacional, Park Ji Won, y a ministro de Reunificación, Lee In Young.Previamente, Joo criticó fuertemente en un programa televisivo de KBS al partido oficialista The Minjoo por ocupar 17 puestos de jefes de comités parlamentarios. Sin embargo, su anuncio del domingo 5 sobre la vuelta a la Asamblea ha generado expectativas de reanudar las conversaciones entre oficialismo y oposición.Al respecto, The Minjoo sostiene estar abierto a negociar si Unidad Futura pide redistribuir los legisladores en los comités permanentes.