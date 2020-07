Cierran casa refugio para esclavas sexuales tras 8 años operativa

Photo : YONHAP News

La casa refugio que operaba en el barrio seulita de Mapo la entidad Justicia para las Mujeres de Consuelo, recientemente envuelta en escándalos relacionados con desfalcos o uso poco transparente de donaciones e inmuebles de la entidad por parte de su ex representante, cerrará tras ocho de años operativa.La ONG dio a conocer el fin de semana que devolverá el edificio que ocupa al propietario original, la Iglesia Myungsung, y dejará de operar la casa refugio en Mapo, pues todas las víctimas de la esclavitud sexual que allí vivían abandonaron dicho lugar. La última en dejar la casa refugio fue Gil Won Ok, quien el 11 de junio se fue con su hijo adoptivo.La casa refugio de Mapo, de la ONG Justicia para las Mujeres de Consuelo, fue establecida en 2012 en una vivienda individual, ofrecida gratuitamente por la Iglesia Myungsung, que empezó a brindar apoyo para gestionar dicho centro en colaboración con un grupo cristiano de voluntariado.Sin embargo, por ahora no han comunicado la fecha exacta del cierre.