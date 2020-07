Justicia niega extradición a EEUU del gestor de un sitio de contenido sexual infantil

Photo : KBS News

El Alto Tribunal de Seúl rechazó el lunes 6 la extradición a Estados Unidos del administrador del mayor sitio de materiales de explotación sexual de menores del mundo, Welcome To Video, un hombre de 24 años de apellido Son.Así, las autoridades judiciales aceptaron la solicitud de la defensa, que pidió cumplir condena en Corea y no en Estados Unidos.Según la Justicia, la decisión refleja el criterio legal de investigar más exhaustivamente a Son para acabar con la explotación sexual de menores y eliminar con la circulación clandestina de esos contenidos. También alegó que la extradición podría complicar la investigación a los suscriptores surcoreanos de Welcome To Video.Sin embargo, al rechazar la extradición solicitada por Estados Unidos, para juzgar a Son según sus leyes, pues entre las víctimas y los suscriptores del sitio también figuran ciudadanos estadounidenses, se prevé que saldrá en libertad.La Justicia surcoreana condenó al administrador de Welcome To Video en mayo de 2019 por comerciar con materiales de explotación sexual de menores en la web profunda o dark web, una parte de internet fuertemente encriptada y casi imposible de regular. La sentencia fue de un año y seis meses de prisión, condena que terminó de cumplir en abril. No obstante, permanecía en la cárcel al activarse el procedimiento para evaluar la solicitud de extradición a Estados Unidos.Durante dos años y ocho meses, Son vendió contenidos sexuales infantiles a unos 4.000 suscriptores, obteniendo un beneficio de más de 460 millones de wones en bitcóin.En Estados Unidos, está imputado por comerciar y difundir materiales de explotación sexual de menores, así como por otros seis delitos, incluido lavado de dinero.