Pyongyang confirma su negativa a reunirse con Washington

Photo : KBS News

Ante la visita del subsecretario de Estado estadounidense Stephen Biegun a Seúl, Corea del Norte ha reafirmado que no tiene intención de sentarse a dialogar con Estados Unidos.Así lo expresó Kwon Jong Gun, director general del departamento de asuntos estadounidenses del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte, el martes 7 mediante un comunicado de la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte.Kwon explicó que la primera vice ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, fue muy clara al decir que no habrá una cumbre entre Donald Trump y Kim Jong Un, aunque Corea del Sur sigue "soñando" con convocar una cumbre, instando a Seúl a dejar de entrometerse en asuntos de terceros.Previamente, la primera vice ministra Choe Son Hui emitió el sábado 4 un comunicado expresando que su país no siente la necesidad de reunirse con funcionarios estadounidenses, acusando a Washington de aprovechar el diálogo como herramienta de uso político.