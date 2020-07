Continúa el pulso entre oficialismo y oposición en la Asamblea Nacional

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional inauguró el lunes 6 las sesiones extraordinarias de julio, anticipando una feroz contienda entre oficialismo y oposición sobre diversos temas urgentes.Por un lado, se plantea reformar la Ley de Gestión Gubernamental para elevar el rango del Centro de Control y Prevención de Enfermedades y dotarlo de autonomía, para mejorar el sistema de respuesta contra enfermedades infectocontagiosas.También está pendiente la reforma de la Ley de la Asamblea Nacional, que busca celebrar sesiones parlamentarias de forma permanente y exponer de modo abierto la lista de legisladores que no van al hemiciclo.El oficialismo The Minjoo asegura que esta reforma servirá para hacer de esta Legislatura un periodo productivo, mientras que Unidad Futura, el principal opositor, la ve como una "táctica para neutralizar a la oposición" y afirma que intentará impedir su aprobación al máximo.Asimismo, también se anticipa tensión por el establecimiento de la unidad independiente para investigar corrupción de altos cargos.Mientras The Minjoo planea confirmar esta semana la lista de candidatos responsables de dicha entidad y activar la unidad hasta el 15 de julio; Unidad Futura sostiene que la nueva unidad anti-corrupción es inconstitucional y exige a The Minjoo postergar su establecimiento hasta que el Tribunal Constitucional emita un dictamen sobre la demanda interpuesta al respecto en mayo.