Corea dotará de carácter permanente a la entidad de gestión de desastres

Photo : YONHAP News

Corea del Sur detectó el 6 de julio 44 nuevos casos de COVID-19, elevando el total a 13.18 contagios. De los nuevos casos, 24 son importados y 20 domésticos.Pese a que los contagios continúan, por ahora las autoridades no reforzarán el distanciamiento social, pues si bien fijaron en 50 la cifra límite, estiman que el nivel de contagios diarios, pese a no disminuir, todavía es manejable.En tanto, anticiparon que dotarán de carácter permanente a la Dirección Central de Gestión de Accidentes, pues al prolongarse la pandemia, y no haber por ahora vacuna ni tratamiento, habrá que seguir haciendo frente a situaciones de riesgo.