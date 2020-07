EEUU critica negativa de Corea a extraditar al gestor de Welcome To Video

Photo : YONHAP News

Autoridades judiciales de Estados Unidos han mostrado decepción ante la negativa de Corea del Sur de extraditar al administrador del mayor sitio de contenidos de explotación sexual infantil del mundo, Welcome To Video, un surcoreano de 24 años de apellido Son.Durante una entrevista con KBS, el Departamento de Estado estadounidense calificó de "decepcionante" la decisión de la Justicia surcoreana, siendo inusual una reacción pública similar a un dictamen judicial de un tercer país.Citando al fiscal-jefe en fuciones de Distrito de Washington D.C. Michael Sherwin, dicha cartera mostró una profunda decepción al rechazo a extraditar a uno de los criminales más peligrosos del mundo, en cuanto a explotación sexual infantil, al asegurar que ha causado graves perjuicios a ciudadanos estadounidenses.Pese a todo, extendió su agradecimiento al Ministerio de Justicia por los esfuerzos realizados, al tiempo de enfatizar que seguirá luchando y recurrirá a la cooperación internacional para perseguir crímenes online que traspasan fronteras y afectan a niños y adolescentes.La reacción de las autoridades de Estados Unidos coincide con la prensa internacional, que cubrió en tono crítico el rechazo a la extradición de Corea del Sur.Al respecto, el diario The New York Times destacó que mientras los estadounidenses que descargaron pornografía infantil de Welcome To Video fueron condenados con hasta quince años de prisión en Estados Unidos, el administrador de ese sitio salió en libertad en apenas un año y medio.En tanto, BBC también criticó la decisión del tribunal surcoreano, resaltando que una de las víctimas era un bebé de seis meses.