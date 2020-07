Biegun habla de Corea del Norte con el asesor de Seguridad de Moon

Photo : YONHAP News

El subsecretario de Estado estadounidense, Stephen Biegun, y el asesor presidencial de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Suh Hoon, se reunieron el jueves 9 para hablar de Corea del Norte, en el primer encuentro entre ambos desde que Suh fuera nombrado jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Cheongwadae.Según informan, entre otros temas abordaron la creciente tensión en la península coreana, desde que Corea del Norte destruyera el edificio de la Oficina de enlace intercoreana, y posibles estrategias para restablecer el diálogo entre Pyongyang y Washington, y entre las dos Coreas.Después de reunirse con el director de Negociaciones de Paz de la Península Coreana de la cancillería surcoreana, Lee Do Hoon, y antes de citarse con el asesor presidencial, Biegun recalcó que Washington apoya totalmente los proyectos de cooperación entre Seúl y Pyongyang, como base de la estabilidad y la convivencia en la península coreana.Sin embargo, Biegun no se entrevistó con el presidente Moon Jae In, aunque desde Presidencia afirman que dicho encuentro no figuraba en la agenda de su visita.