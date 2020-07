La Polícia encuentra el cadáver del alcade de Seúl

Photo : YONHAP News

El alcalde de Seúl, Park Won Soon, fue hallado sin vida horas después de haberse reportado su desaparición.La policía encontró el cuerpo de Park alrededor de la medianoche del viernes 10 cerca de la puerta de Sukjeong, en el monte Bukak, al norte de Seúl, donde fue visto con vida por última vez.La búsqueda policial comenzó cuando la hija del alcalde informó de su desaparición a las 5:17 pm del jueves, tras afirmar que no había podido contactar con su padre desde que salió de casa, cuatro o cinco horas antes.Unos 770 oficiales, 6 drones equipados con cámaras térmicas y 9 perros olfateadores fueron movilizados en el dispositivo de búsqueda.Se estima que su muerte está ligada a una denuncia que presentó su ex secretaria el día 7 acusándole de acoso sexual. Por ahora, la policía investiga la causa exacta de la muerte.Park Won Soon cumplía su tercer mandato como alcalde, bajo el partido oficialista The Minjoo, y era considerado uno de los principales candidatos a las elecciones presidenciales de 2022. Abogado experto en derechos humanos y líder de un grupo cívico antes de asumir su cargo como alcalde de Seúl, era considerado un defensor de los derechos de las mujeres.