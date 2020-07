Muere Park Won Soon, alcalde de Seúl desde 2011

Photo : YONHAP News

Alcalde por tercer mandato bajo el partido gobernante The Minjoo, Park Won Soon, trabajó como abogado especializado en derechos humanos y fue líder de un grupo cívico durante casi 30 años, antes de asumir el cargo del alcalde.Park se puso al frente del gobierno municipal en 2011 al ganar unas elecciones parciales celebradas tras la dimisión de su predecesor, Oh Se Hoon. Durante su primer mandato tradujo sus ideas en programas concretos, incluyendo una rebaja del 50% en el precio de la matrícula de las universidades metropolitanas, un mayor apoyo a las familias multiculturales y una mayor oferta de viviendas de alquiler público.En 2014 fue reelegido como alcalde de Seúl, reafirmando su compromiso de intentar garantizar un entorno de vida seguro y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. De hecho, una de sus más celebradas medidas fue transformar un antiguo paso elevado en un parque público urbano junto a la estación de Seúl.En 2018, inició su tercer mandato como jefe de la Municipalidad capitalina y apostó por impulsar un desarrollo equilibrado de la ciudad.Considerado como uno de los principales candidatos a postularse para las elecciones presidenciales de 2022, fue hallado muerto horas después de que su hija denunciara su desaparición el jueves 9.