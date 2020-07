Photo : YONHAP News

Kim Yo Jong, subdirectora del Partido de los Trabajadores y hermana de Kim Jong Un, líder de Corea del Norte, descartó la posibilidad de una nueva cumbre con Estados Unidos durante este año, aunque dejó abierta la puerta al diálogo.En un comunicado emitido el día 10, Kim expresó como opinión personal, que no habrá más cumbres entre Corea del Norte y Estados Unidos durante este año. Calificó de "innecesario e inútil" para Pyongyang un nuevo encuentro entre ambos líderes, si Washington no muestra un decisivo cambio de postura.No obstante, dejó una puerta entreabierta al diálogo tras resaltar que "nunca se sabe qué puede suceder", en alusión a las futuras medidas que podrían adoptar los mandatarios de ambos países.Kim subrayó que Corea del Norte no reniega de la desnuclearización, sino que actualmente no se dan las condiciones adecuadas, enfatizando que Washington debería tomar medidas relevantes y permanentes para que el Norte avance hacia la desnuclearización.Finalmente, destacó que las relaciones entre Kim Jong Un y el presidente estadounidense Donald Trump siguen siendo buenas, y que Kim piensa enviar un mensaje a Trump para desearle éxito en las presidenciales de noviembre.