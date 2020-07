El funeral del alcalde de Seúl tuvo lugar en la intimidad

Photo : YONHAP News

El funeral de Park Won Soon, ex alcalde de Seúl, se llevó a cabo el lunes 13 por la mañana con un reducido número de personas, pero fue retransmitido en línea, en sintonía con los esfuerzos de cuarentena del Gobierno.El ataúd de Park fue trasladado desde el Hospital de la Universidad Nacional de Seúl al Ayuntamiento de Seúl sobre las 8 de la mañana, donde a las 8:30 comenzó el servicio funerario, al que asistieron unas 100 personas. La ceremonia fue retransmitida por internet en tiempo real para aquellos que por el coronavirus no pudieron dar el último adiós al alcalde.Entre los presentes estaban los familiares de Park, integrantes del partido oficialista The Minjoo, funcionarios del consistorio capitalino y representantes de grupos cívicos, entre otros. Tras la ceremonia, el cuerpo fue llevado a parque conmemorativo en Seúl para su cremación y, según la voluntad de Park, sus cenizas descansarán en su ciudad natal, Changnyeong, provincia de Gyeongsang del Sur.La Ciudad de Seúl instaló un altar frente al Ayuntamiento, que permanecerá abierto al público hasta las 10 de la noche del día 13, para que los ciudadanos puedan rendirle homenaje. Hasta el domingo 12, unas 20 mil personas pasaron por dicho altar para despedir al difunto alcalde.