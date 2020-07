Fallece Paik Sun Yup, héroe de la Guerra de Corea

Photo : KBS News

Paik Sun Yup, el primer general de cuatro estrellas en la historia de Corea del Sur, falleció el viernes 10 a la edad de 100 años.Paik es considerado un héroe porque lideró momentos decisivos durante la Guerra de Corea. De hecho, tras estallar el conflicto en la península coreana, Paik se desempeñó como comandante de la Primera División de Infantería y estuvo al frente de la batalla de Dabudong, donde logró impedir que el ejército invasor de Corea del Norte cruzara la línea del río Nakdong. Dos meses más tarde, encabezó el avance del ejército surcoreano hacia Pyongyang, y posteriormente una operación militar para reprimir a la milicia comunista. Tras retirarse como general, pasó a ser ministro de Transporte.Sin embargo, como sirvió dos años en la Fuerza Especial de Kanto, que comandaba el ejército japonés en Manchuria contra los independentistas coreanos, también fue criticado por ser pro-japonés.Así, al fallecer, han surgido opiniones encontradas sobre su entierro. El principal partido opositor, Unidad Futura, sostiene que Paik debería ser enterrado en el Cementerio Nacional de Seúl, donde descansan los cuerpos de los héroes de la guerra, mientras que varios diputados del oficialista The Minjoo y otros grupos cívicos se oponen a la idea.El Gobierno, en tanto, ha reiterado su intención de darle sepultura en el Cementerio Nacional de Daejeon, para evitar controversias. Al respecto, fuentes gubernamentales afirman que, aún estando en vida, el general y su familia aceptaron su entierro en Daejeon, y que el Cementerio Nacional de Seúl no dispone de más espacio para ex generales.