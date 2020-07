Exsecretaria del alcalde seulita alega que sufrió hostigamiento sexual

Photo : YONHAP News

Representantes de la exsecretaria del difunto alcalde de Seúl, Park Won Soon, alegaron que la víctima sufrió acoso sexual con abuso de autoridad durante cuatro años por parte del recientemente fallecido jefe del gobierno municipal.Esta alegación fue presentada el lunes 13 en rueda de prensa por la abogada de la secretaria y otras activistas en pro de los derechos de la mujer y contra la violencia sexual.Las representantes expresaron que en una situación de evidente asimetría de poder, el alcalde seulita realizó comentarios indebidos, impuso un contacto físico no deseado y envió fotos inapropiadas a su secretaria, no solo en horario laboral, sino también fuera de él, comportamiento que claramente consideraron como hostigamiento sexual.Agregaron que la víctima solicitó ayuda a varias autoridades del Ayuntamiento, pero trataron de persuadirla para que aceptara la conducta del alcalde como una falta involuntaria, al no considerarle como una persona capaz de incurrir en dicho tipo de acoso. Incluso detallaron que la víctima solicitó ser transferida a otro departamento, pero su petición no fue aceptada al no contar con el visto bueno del alcalde.Las representantes de la exsecretaria de Park Won Soon expresaron que, de algún modo, el alcalde tuvo conocimiento de la demanda por acoso sexual en su contra y optó por suicidarse, circunstancia que ahora recae sobre la víctima, que es perseguida y atacada tanto en las redes como en la vida real. Finalmente, enfatizaron que aunque la Policía dio el caso por cerrado al fallecer el demandado, la verdad no puede quedar bajo la superficie.La exsecretaria de Park Won Soon interpuso el 8 de julio una demanda contra el alcalde de Seúl, pero este fue hallado muerto el día siguiente.