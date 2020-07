The Minjoo ofrece una disculpa tardía a la exsecretaria del acalde seulita

Photo : YONHAP News

El partido gobernante The Minjoo se ha pronunciado por primera vez sobre el hostigamiento sexual que involucra al difunto Park Won Soon, exalcalde de Seúl, y mostró un gran pesar por el sufrimiento de la víctima.Durante el funeral del alcalde, celebrado el lunes 13, el líder de la formación Lee Hae Chan expresó tristeza ante el trágico final de Park, a quien recordó como una persona inocente, honesta y de buen corazón.Lee rechazó hablar del escándalo sexual que involucra a Park, alegando que era momento de rendir homenaje al difunto, mientras que otro legislador del oficialista resaltó que dar por consumados los hechos supone un acto de difamación.No obstante, tras el funeral y la rueda de prensa de la víctima, The Minjoo ofreció una disculpa por todo lo sucedido.El lunes 13, representantes de la exsecretaria del difunto alcalde de Seúl alegaron que la víctima sufrió acoso sexual con abuso de autoridad durante cuatro años por parte de Park.Por su parte, el principal opositor Unidad Futura, anticipó que cuestionará oficialmente el caso, mientras que el Partido Justicia solicitó una esctricta investigación al respecto.