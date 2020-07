Los nuevos cargos de Seúl sobre política norcoreana despiertan interés en Pyongyang

Photo : YONHAP News

La web de propaganda internacional norcoreana, Uriminzokkiri, ha mostrado indirectamente las expectativas de Pyongyang ante los recientemente nombrados funcionarios surcoreanos sobre diplomacia y políticas norcoreanas.El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, nombró el 3 de julio a Lee In Young, ex líder parlamentario y actual diputado del oficialista The Minjoo, como nuevo ministro de Reunifcación, y a Im Jong Seok, previamente a cargo de la Secretaría presidencial, como asesor especial del presidente en materia de diplomacia y seguridad.Al respecto, Uriminzokkiri mencionó el martes 14 que "ambos funcionarios generan expectativas". Citando al sitio web pro-Corea del Norte "Jajusibo", expresó que la atención se centra en los próximos pasos de los dos funcionarios, pues mantienen una opinión crítica sobre el grupo de trabajo Corea del Sur-EEUU, creado por ambos países para coordinar posturas y proyectos sobre Corea del Norte.Dicho apunte llega en un momento en que Corea del Norte ha suspendido las críticas contra de Corea del Sur, tras la escalada de tensión en la península que siguió al lanzamiento de folletos anti-Pyongyang desde la frontera surcoreana hacia el Norte.