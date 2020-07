Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha enfatizado que el New Deal coreano, estrategia que su Administración impulsa para adaptar al país a las exigencias y necesidades del futuro, supondrá una transición para convertir a Corea del Sur en un país líder.El mandatario presentó así las perspectivas de dicho epígrafe, sintetizando su contenido en diez tareas concretas, como establecer sistemas de gestión gubernamental inteligente, potenciar el uso de datos, promover el aprovechamiento de fuentes de energía sostenibles o la movilidad ecológica, y ampliar las infraestructuras de medicina inteligente, entre otras.A tal efecto, destinarán 68 billones de wones hasta el año 2022 y 160 billones de wones más hasta 2025, incluyendo inversiones público-privadas y de gobiernos regionales, que se traducirán en la creación de hasta 1,9 millones de empleos para 2025.Como prioridades del New Deal coreano, el presidente aludió a optimizar la red de seguridad social y la atención a los recursos humanos del país, comprometiéndose a ampliar la cobertura de los sistemas de seguridad social, suavizando los requisitos de protección a aquellos con familiares a cargo, o la implementación de prestaciones durante las bajas por enfermedad.Puntualizó que este "nuevo contrato social" refleja la determinación del Gobierno de transformar la economía surcoreana, con cambios como dejar de seguir a las grandes potencias para ejercer un rol de líder, o pasar de una sociedad dependiente del carbono a otra más sostenible y ecológica, así como superar las desigualdades, generando pacto social más tolerante e inclusivo.