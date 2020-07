La ciudad de Seúl investigará las acusaciones contra el difunto alcalde

Photo : YONHAP News

El Gobierno Metropolitano de Seúl creará un equipo de investigación público-privado para aclarar las acusaciones de acoso sexual contra el fallecido alcalde de la capital, Park Won Soon.La municipalidad de Seúl explicó el miércoles 15 que estará integrado por representantes de grupos de mujeres, así como por expertos en derechos humanos y legales, garantizando la equidad y la objetividad.También priorizará la prevención de daños colaterales sobre la ex secretaria de Park, autora de las acusaciones, y responderá gravemente a cualquier tipo de represalias o daños en el municipio capitalino.Por último, se comprometió a ayudar de forma efectiva a la ex secretaria del alcalde para que pueda volver al trabajo, así como a brindarle asesoramiento psicológico para superar el trauma.Durante la reunión del Consejo Supremo del día 15, el líder del oficialista The Minjoo, Lee Hae Chan, ofreció por primera vez una disculpa oficial por el escándalo sexual que involucra al difunto alcalde de Seúl.