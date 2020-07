Moon enfatiza acceso equitativo a vacuna contra COVID-19

Photo : YONHAP News

Los líderes de ocho naciones, incluido el presidente surcoreano Moon Jae In, publicaron en el diario The Washington Post una nota de opinión abogando por un acceso equitativo a la vacuna contra el coronavirus. Además de Corea, el artículo lo firman conjuntamente presidentes o primeros ministros de Canadá, Etiopía, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Suecia, Túnez y España.Bajo el título "La comunidad internacional debe garantizar un acceso equitativo a la vacuna contra el COVID-19", los autores de la nota exhortan a los líderes de la sociedad global a comprometerse a impulsar un reparto uniforme de vacunas por el bien de todos.Puntualizan que la vacuna será la mejor solución contra la pandemia mundial, siempre y cuando sea de acceso universal, citando al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que advirtió que "nadie estará seguro hasta que todos estén seguros".Los líderes declararon que actualmente hay casi 200 propuestas de vacuna contra el COVID-19 en marcha, y que esperan que al menos una sea efectiva. No obstante, recalcaron que el exitoso desarrollo de esa vacuna no debe considerarse una victoria singular, sino de todos, y que hay que evitar que el acceso a ese medicamento aumente la desigualdad entre naciones, afirmando que la supervivencia a la pandemia no debería determinarla el lugar de residencia.Así, apelaron a la solidaridad internacional para asegurar una distribución transparente, justa y científica de la vacuna contra el COVID-19.