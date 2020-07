La Policía interroga al ex secretario-jefe de la Alcaldía de Seúl

Photo : KBS News

El ex secretario-jefe del Ayuntamiento de Seúl, Ko Han Seok, el último que trabajó para el difunto alcalde Park Won Soon, fue interrogado por la Policía en calidad de testigo el miércoles 15.El exfuncionario del consistorio capitalino es también la última persona con quien Park habló por teléfono a la 1:39 de la tarde el día de su desaparición. Sin embargo, dijo desconocer si el difunto tuvo conocimiento de la denuncia por acoso sexual antes de que su ex secretaria la interpusiera ante la Policía.Las autoridades anticiparon que la investigación sobre la muerte del alcalde seulita continuará con interrogatorios a otros altos cargos del Ayuntamiento, así como con un análisis forense de su móvil, que permitirá saber cuándo y quién informó al difunto sobre esa demanda. No obstante, explicaron que ese procedimiento busca aclarar las circunstancias de la muerte de Park Won Soon.