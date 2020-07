El Parlamento inaugura oficialmente la 21ª Legislatura

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional dará por iniciada oficialmente la vigésimo primera Legislatura con una ceremonia de apertura el jueves 16 de julio, registrando el mayor retraso de la historia desde la reforma constitucional de 1987. Con dicho acto, comenzará el periodo de sesiones extraordinarias de julio.Durante la ceremonia, los diputados harán su juramento y el presidente de la cámara emitirá un discurso. También asistirá el presidente del país y representante máximo del Ejecutivo, Moon Jae In, quien solicitará la cooperación del Parlamento para superar la crisis del COVID-19, al tiempo de impulsar el New Deal coreano.Se prevé que, durante su comparecencia en el hemiciclo, el mandatario enfatizará especialmente la reforma organizativa del Gobierno ante la pandemia mundial, las políticas de reactivación económica, las leyes contra la especulación inmobiliaria, y la creación de una unidad independiente para investigar a altos cargos.Por ahora, en el cronograma tras la inauguración de la 21ª Legislatura ya figuran los discursos de los representantes de partidos con grupo parlamentario, actualmente el oficialista The Minjoo y el principal opositor Unidad Futura, entre el 20 y el 21, así como la interpelación parlamentaria al Gobierno el día 22, y las sesiones plenarias para votar proyectos de ley pendientes, entre el 30 de julio y el 4 de agosto.