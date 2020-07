Presidente destaca la cooperación política ante los cambios

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha expresado que es hora de iniciar una nueva era de cooperación, y descartar la rivalidad y el antagonismo político del pasado.Así lo resaltó el jueves 16 durante el discurso de apertura de la 21ª Legislatura de la Asamblea Nacional, subrayando que ante la crisis y los cambios a los que se enfrenta el mundo en la actualidad, es más necesaria que nunca la cooperación política. Reconoció que pese a los logros del Parlamento de la pasada legislatura, la población dio una pobre evaluación al trabajo de los diputados, dejando entrever que mientras mejora la conciencia cívica del pueblo, la política no progresa de forma sincronizada.Moon afirmó que la mayor frustración deriva del fracaso de no ver cooperar a las fuerzas políticas del país, fracaso del que no es posible culpar a nadie, pero responsabilidad que recae sobre todos, incluyendo su persona.En cuanto a los proyectos que impulsa el Ejecutivo, el presidente solicitó especialmente el apoyo de la Asamblea Nacional a la estrategia del New Deal coreano y a las medidas para estabilizar el mercado inmobiliario.También aludió a asuntos intercoreanos, pidiendo una pronta ratificación por parte del Legislativo de los acuerdos firmados entre Seúl y Pyongyang. Así, puntualizó que el camino hacia la paz no debe ser interrumpido, y aludió al diálogo como única vía de alimentar la confianza entre las dos Coreas.