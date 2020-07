38 North detecta huellas en la planta nuclear de Punggye-ri

Photo : YONHAP News

El portal estadounidense especializado en temas norcoreanos, 38 North, confirmó el día 16 la detección de huellas en la planta nuclear de Punggye-ri, cuya demolición se llevó a cabo en mayo de 2018.Según 38 North, unas imágenes tomadas por satélite entre mayo y julio de este año, muestran huellas de vehículos en dicha planta, aunque no hay pruebas de reactivación del centro ni de construcción de nuevos túneles.Ocasionalmente, detectaron huellas de vehículos y objetos no identificados en la zona administrativa, dejando entrever la presencia de actividad en dicha planta.No obstante, el invernadero no fue usado en dicho periodo, y eso indica ausencia de personal en el centro.Respecto a los objetos no identificados, el portal estadounidense estima que podrían ser equipos de vigilancia de radiación.El 24 de mayo de 2018, Pyongyang realizó varias explosiones para destruir los túneles del centro de ensayos nucleares de Punggye-ri. No obstante, y en base a las imágenes por satélite, 38 North explica que no es posible confirmar la demolición completa de dicha planta, como afirma Corea del Norte.