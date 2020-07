Gobierno muestra cautela sobre el desbloqueo de cinturón verde

Photo : KBS News

El Gobierno surcoreano aún no ha llegado a una conclusión sobre el desbloqueo del cinturón verde de Seúl para estabilizar el suministro de viviendas.El primer ministro Chung Sye Kyun enfatizó el domingo 19 durante un programa televisivo de KBS que la medida requiere un enfoque muy cauteloso puesto que las zonas verdes no pueden ser restauradas una vez que sean explotadas.Asimismo subrayó que los recientes comentarios del secretario jefe para Política Nacional, Kim Sang Jo, básicamente van en línea con esta postura del Gobierno. Kim afirmó el día 17 que el Gobierno y el partido en el poder The Minjoo ya coordinaron sus puntos de vista sobre el desbloqueo del cinturón verde del distrito de Gangnam, en Seúl.Chung afirmó que si bien tal iniciativa es una de los temas de discusión puestos sobre la mesa, aún no se ha llegado a ninguna conclusión al respecto.En tanto, un alto funcionario de la oficina presidencial aclaró que la Presidencia todavía no tomó una decisión sobre el tema, alegando que la medida requiere considerar varios factores, como los efectos reales del desbloqueo para el problema de suministro de viviendas y los costos relacionados.El partido gobernante también mostró cautela al respecto. El gobernador de Gyeonggi, Lee Jae Myung, de The Minjoo, expresó su negativa al desbloqueo del cinturón verde en Seúl recalcando que la medida podría estimular la especulación inmobiliaria.