La Asamblea Nacional da voz a los grupos parlamentarios

Photo : YONHAP News

La 21ª Asamblea Nacional, que marcó su apertura oficial el día 16, el lunes 20 dio paso a los discursos de los representantes de partidos con grupo parlamentario.Entre los días 20 y 21, intervendrán los representantes parlamentarios del oficialista The Minjoo y del principal opositor Unidad Futura.El lunes 20, también se llevará a cabo una interpelación a Kim Chang Ryong, nombrado jefe de la Agencia Nacional de Policía. El partido conservador Unidad Futura planea cuestionar la presunta filtración de información sobre la denuncia del acoso sexual contra el difunto alcalce de Seúl, Park Won Soon, antes de su muerte, y comprobar su determinación por investigar sobre el asunto.Mientras, el día 23, habrá una interpelación a Lee In Young, nombrado ministro de Reunificación, y el día 27 a Park Ji Won, designado como jefe de Inteligencia Nacional.Las sesiones de interpelación parlamentaria al Gobierno comenzarán el día 22 y se centrarán en las medidas gubernamentales para lidiar con la especulación inmobiliaria. Se estima que el partido oficialista The Minjoo hará hincapié en la necesidad de acelerar la aprobación de leyes al respecto sobre bienes raíces, mientras que el opositor Unidad Futura cuestionará la eficacia de aumentar los impuesto a los propietarios de viviendas para controlar el precio de los inmuebles, además de sugerir la renuncia de la actual ministra de Territorio, Infraestructura y Transporte, Kim Hyun Mi.